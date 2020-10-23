Рустам Солнцев рассказал про личную зависть к Виталию Милонову  



Санкт-Петербург, 23 октября. Шоумен Рустам Солнцев на пресс-конференции Медиагруппы "Патриот" объяснил, почему завидует депутату Госдумы Виталию Милонову.

"Я очень завидую многодетным семьям. Я очень хочу, чтобы у меня тоже было много детей, поэтому завидую Виталию Милонову в этом аспекте", — признался шоумен.

Напомним, у Виталия Милонова многодетная семья, у политика шестеро детей, трое из них приемные (Петр— 7 лет, Илья — 3 года и Евдокия — 5 лет). Старшей дочери Марфе — 11 лет, Николаю — 8 лет, он занимается фигурным катанием, а два года назад у Виталия родилась дочь Пелагея.