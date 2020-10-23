США под предлогом войны с РФ заставляют европейцев покупать F-35

Москва, 23 октября. США заявили, что европейским странам нужно срочно закупать американские истребители F-35, потому что боевые машины предыдущих поколений не способны противостоять российским ПВО. Об этом отчиталось Европейское командование США.

Выдержки из отчета американских военных приводит издание Defense News. Так, военные эксперты RAND смоделировали аннексию Россией восточно-европейских государств. По их мнению, РФ постарается поссорить между собой членов НАТО, после чего предложит им договориться.

Аналитики заявили, что из-за плохой скрытности истребители четвертого поколения не могут подобраться близко к целям. При этом огромную угрозу для них представляют российские ЗРК С-300В4 и С-400. США предлагают покупать F-35, которые, по их мнению, уничтожат комплексы и расчистят путь для оставшейся авиации.

Эксперты из RAND считают стратегически верным решение Великобритании, Нидерландов, Дании, Норвегии, Бельгии и Италии, которые первыми закупили новые истребители у США.

Стоит подчеркнуть, что американцы всеми силами пытаются продать как можно больше своих F-35. В настоящее время они активно навязывают контракт на поставки самолетов финнам. При этом желающих покупать дорогостоящие машины сегодня не так много.