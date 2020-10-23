Военный эксперт рассказал об уроках конфликта в Нагорном Карабахе для ВС РФ

Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) проигрывает войну. Пока не поздно, армянской стороне следует просить мира и садиться за стол переговоров с Баку. При этом боевые действия участников армяно-азербайджанского конфликта каких-то откровений российским военным не явили. Тем не менее уже очевидно, что ВС РФ сегодня нуждаются в эффективных войсковых средствах для уничтожения БПЛА, и работа в этом направлении уже ведется.

Об этом в интервью ФАН рассказал военный публицист и обозреватель, постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин.

Несмотря на московские договоренности, ни Азербайджан, ни Армения не соблюдают режима перемирия: гуманитарное прекращение огня так и не состоялось. Это подтверждают сообщения из Баку и Еревана: боевые действия активно продолжаются. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже заявил, что войска его страны взяли под полный контроль азербайджано-иранскую границу. В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что Баку бросает в бой уже последние резервы…

Что происходит сейчас в зоне армяно-азербайджанского конфликта? Кто побеждает и кто проигрывает? Прокомментировать ситуацию на линии соприкосновения ФАН попросил Владислава Шурыгина.

Армия обороны НКР проигрывает войну

"Обстановка в зоне боевых действий сейчас очень сложная. Причем сложная она для обеих сторон конфликта. Понятно, что в более трудном положении находится армянская сторона, но и азербайджанцам тоже приходится несладко", — отметил эксперт.

Шурыгин пояснил, что сейчас линия фронта с равнин отодвигается в горы, где наступающие азербайджанские части могут лишиться многих своих преимуществ, в то время как обороняющиеся армянские подразделения, напротив, окажутся в более выгодном положении.

Вместе с тем Армия обороны НКР понесла просто огромные потери, что самым негативным образом сказалось на ее боеспособности. Это следует не столько из официальных сводок Степанакерта и Еревана, сколько из впечатляющего количества пораженной и брошенной армянской военной техники, зафиксированного на фото- и видеосвидетельствах, а также из изменения риторики Пашиняна, скатившейся в настоящую истерику, считает эксперт.

"Пашинян в Facebook (!) публикует обращение к населению НКР: "Формируйте добровольческие отряды по 30 человек. Выберите командира. Обратитесь в военный комиссариат". Я понял бы, напиши такое журналист Пашинян. Но это же пишет премьер-министр! — говорит Шурыгин. — А где его мобрезерв? Уже выбит на "передке"? Тогда чем помогут набранные с бору по сосенке и спешно брошенные в бой добровольцы? Ничем!"

Тотальная мобилизация, столь странным образом объявленная Пашиняном, — это просто уничтожение своих солдат, уверен собеседник ФАН.

"Премьер-министр Армении либо неадекватен, либо просто циничный авантюрист! Очевидно, что Армия обороны НКР, пусть и медленно, но проигрывает войну", — объявил эксперт.

Недостаток современной техники и вооружения у защитников НКР, а также отсутствие должным образом подготовленной обороны, конечно, в определенной мере компенсируется храбростью и мужеством личного состава. Но, по словам Шурыгина, одной высокой мотивации армянских бойцов уже явно недостаточно, чтобы сдержать продвижение противника.

"Судя по видео с трофеями, которые публикует азербайджанская сторона, отступление армянских частей все чаще носит хаотичный и беспорядочный характер. Только этим можно объяснить, что азербайджанцам достаются исправная техника, исправное вооружение, склады с невывезенными и неподорванными запасами боеприпасов", — сделал вывод эксперт.

Вместе с тем, по мнению собеседника ФАН, стремительного продвижения вглубь территории НКР и глубокого охвата армянских частей, как это изначально задумывалось в Баку, не получилось. Азербайджанская пехота не по оснащению, но по мотивации пока уступает пехоте армянской. В массе своей она не готова к решительным и инициативным действиям, предпочитая двигаться вперед только после того, как в полосе наступления вся техника и огневые точки армян будут гарантированно зачищены ударами беспилотников и артиллерии.

"В результате мы наблюдаем медленное продвижение азербайджанской стороны по двум направлениям. Когда же в реляциях Баку всплывают десятки "освобожденных" населенных пунктов, то следует понимать, что большая часть этих сел была банально оставлена армянами, решившими отступить во избежание окружения", — объяснил собеседник агентства.

"Настоящий воздушный террор"

Что стало главной причиной успехов, достигнутых азербайджанской стороной? Многие аналитики напирают на массовое применение Баку разведывательных и ударных БПЛА, однако Шурыгин предложил иную трактовку.

"Полагаю, тут сказалось общее техническое и организационное превосходство Вооруженных сил Азербайджана, которого в Баку добивались примерно с 2002 года. Тогда азербайджанцы запустили масштабную программу закупок современного вооружения, а также защищенных систем связи и автоматизированных систем управления. Азербайджан начал всерьез строить свои вооруженные силы, готовя их для решения задачи по возвращению контроля над территорией Нагорного Карабаха. Периодически реализованные в этом направлении наработки проходили проверку боем. Вспомните "Четырехдневную войну" 2016 года или армяно-азербайджанские вооруженные столкновения нынешним летом", — рассказал эксперт.

Он добавил, что одновременно во время этих боестолкновений армянская сторона приучалась к мысли, что атаки азербайджанской стороны носят локальный характер и не перерастают в полномасштабный конфликт. В совокупности с развертыванием войск под прикрытием проведения совместных учений с Турцией это позволило азербайджанской стороне в начале своего сентябрьского наступления достичь известной внезапности. Плюс к этому в силу достигнутой Азербайджаном разницы военных потенциалов с НКР и Арменией в Баку уверились в своей возможности проломить или продавить оборонительные рубежи армян в Нагорном Карабахе. Что в ходе текущего обострения армяно-азербайджанского конфликта и произошло, констатировал Шурыгин.

Собеседник ФАН сообщил, что Азербайджан смог создать, пусть и не самые передовые по уровню техоснащения и обучения, но достаточно современные и мощные, по меркам региона, вооруженные силы. Не единственным, но одним из ключевых моментов военной доктрины этих ВС стало массовое использование беспилотной авиации. С учетом особенностей ТВД, а также имеющихся у армян средств ПВО, ориентированных на обнаружение и уничтожение боевых самолетов и вертолетов, но не малоразмерных БПЛА, ставка азербайджанской стороны на беспилотники оказалась логичной и правильной, считает собеседник ФАН.

По разным данным, Азербайджан начал 27 сентября наступление, имея в распоряжении от 150 до 250, а то и более разведывательных, а также ударных БПЛА. Именно эта беспилотная воздушная армия, по словам эксперта, и смешала все планы армянской стороны: любое движение подразделений, оборонявших НКР, немедленно вскрывалось с воздуха. После этого по обнаруженным целям начинали работать азербайджанские ударные беспилотники, барражирующие боеприпасы, ствольная артиллерия, минометы и РСЗО. Противопоставить такой тактике армянской стороне оказалось нечего.

"Атаки азербайджанских беспилотников в Карабахе выглядят как избиение. Охота идет уже не только на КП, артпозиции или танки, но и на отдельные группы солдат. По сути, это настоящий воздушный террор — даже с поправками на ложные цели, по которым могла прийтись часть атак. БПЛА азербайджанцы применяют очень эффективно", — отметил эксперт.

Шурыгин добавил, что при таких обстоятельствах Армении требуется реально действующее, а не формальное перемирие.

"Пока не поздно, пора просить мира и садиться за стол переговоров, — подчеркнул он. — Однако переговоры нужны и Алиеву: несмотря на все успехи Вооруженных сил Азербайджана, чисто военного решения проблемы Нагорного Карабаха не существует".

"Пашинян испортил отношения со всеми"

Любопытно, что человеком, который сейчас больше других препятствует началу конструктивных армяно-азербайджанских переговоров, по мнению Шурыгина, является лично Никол Пашинян, пришедший к власти в результате "бархатной революции".

"Пашинян сейчас действует исходя не столько из государственных, сколько из личных интересов. Он понимает, что ответственность за проигранную войну лежит на нем, потому всеми силами старается отодвинуть окончание боевых действий, не без оснований полагая, что поражения ему армянский народ не простит", — пояснил эксперт.

Именно отсюда — истеричная риторика армянского премьер-министра, включая его призывы к созданию добровольческих отрядов, уверен Шурыгин.

"Этим же объясняется странная надежда Пашиняна на то, что вот-вот Россия, НАТО, ООН, ЕС, США или какой-нибудь иной "лесник" придет и его спасет. Но надежды эти лишены оснований. Никто из перечисленных стран или структур в карабахскую заварушку влезать не станет. Россия готова защищать территорию самой Армении, как члена ОДКБ, и способствовать армяно-азербайджанским переговорам. Но таскать для лидера "бархатной революции" каштаны из огня Москва не собирается", — заявил эксперт.

Западным европейцам и американцам, несмотря на распиаренное армянское лобби, тем более плевать на Пашиняна, добавил он.

"Под предлогом миротворчества в Карабахе пнуть Анкару? На это Вашингтон и Брюссель еще согласятся. А вот бросаться вместе с Ереваном воевать против Баку — увольте! Кто там остается из интересантов, Иран? Так Тегеран тоже не рвется защищать Пашиняна. У меня вообще есть ощущение, что одной из целей текущей ситуации в Нагорном Карабахе является удаление Пашиняна из руководства Армении", — не исключил эксперт.

По крайней мере, это отвечает интересам как Турции и Азербайджана, так и России с Ираном, считает Шурыгин. Ведь Пашинян умудрился испортить отношения буквально со всеми.

"Допускаю, что война будет продолжаться ровно до того момента, пока Пашинян не подаст в отставку, а его место не займет более адекватный человек. Это будет фигура, способная "наступить на горло" армянским обычаям, не подкрепленным военной мощью, чтобы путем достижения на переговорах компромисса наконец-то развязать карабахский узел", — поделился своим мнением Шурыгин.

РЭБ плюс новые ракеты для "Панциря" и "Тора"

Российские специалисты обязательно должны будут проанализировать ход военных действий в НКР, чтобы определить преимущества и недостатки сторон конфликта, добавил собеседник ФАН.

"Очевидно, мы сейчас крайне нуждаемся в создании эффективных войсковых средств для уничтожения БПЛА. Насколько я знаю, работа в этом направлении уже активно ведется как по линии создания новых комплексов РЭБ, так и по линии модернизации комплексов ПВО, уже состоящих на вооружении в ВС РФ. Например, на Параде Победы в этом году был показан модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения беспилотников. В начале октября Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков рассказал, что малогабаритную ракету для борьбы с дронами получит и ЗРК "Тор-М2", — рассказал собеседник ФАН.

При этом Владислав Шурыгин отметил, что, с точки зрения ведения боевых действий, каких-то особых откровений конфликт в Нагорном Карабахе российским военным не явил. Азербайджанская армия готовилась турками, а турецкая армия, в свою очередь, создавалась по подобию армии германской, чья тактика нам достаточно хорошо знакома, добавил он.

В заключение эксперт напомнил, что одной обороной никто еще войну не выигрывал. И текущий армяно-азербайджанский конфликт лишь подтверждает это правило.