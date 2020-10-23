Сатановский объяснил, почему у Европы нет будущего

Москва, 23 октября. Известный российский политолог и ученый-востоковед Евгений Сатановский рассказал, почему Европа стала "афро-арабской помойкой" и лишилась будущего. Об этом сообщает интернет-издание «Политика сегодня».

По мнению эксперта, инициативы папы римского Франциска только подтверждают его теорию. Он обратил внимание на недавнее высказывание понтифика о легализации однополых браков и на то, какими последствиями могут обратиться его заявления. Так, глава католической церкви в документальном фильме “Франческо”, который был показан на кинофестивале в Риме, сказал, что гомосексуалисты имеют право на семью и нельзя заставлять их страдать, потому что они тоже дети божьи.

"Я восхищаюсь этим замечательным человеком, который, видимо, впал в старческий маразм такой силы, что если его будут слушать, то от Евросоюза, а заодно и от нас, ничего не останется”, — прокомментировал инициативу понтифика Евгений Сатановский.

Политолог отмечает, что это далеко не единственная инициатива папы римского, которая вызывает много спорных вопросов. Недавно он предложил раздать все имущество и приютить в своих домах беженцев, мигрантов, нелегалов, ринувшихся в Европу.

"Это отличная инициатива. Она, наконец, объяснит почему афро-арабская помойка, в которую постепенно превращается Европа, не имеет никаких шансов на будущее. В этом плане он удивительный человек", — подчеркнул эксперт.

Также Сатановский обратил внимание на то, что папа римский, продолжая «великую политику извинений», извиняется за все на свете, но не затрагивает одну из главных тем. Франциск не предлагает жить в мире и согласии с Россией.

По мнению политолога, диалог между Россией и Европейским союзом должен происходить при единственном условии - на равных.