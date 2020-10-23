Что ждет рубль после решения ЦБ сохранить ключевую ставку

Если вторая волна пандемии отступит, и цены на нефть пойдут вверх, а против российской экономики не будет введено жестких санкционных ограничений, можно будет увидеть еще одно снижение ключевой ставки на декабрьском заседании на 0,25 процентного пункта до 4%. Об этом в комментарии ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Сохранение ключевой ставки

ЦБ РФ во второй раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Сообщается, что инфляция складывается в соответствии с прогнозом Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 3,9-4,2%.

В Банке России заявили о замедлении «восстановительного роста российской экономики», слабый спрос окажет на нее "дезинфляционное давление". Согласно прогнозам, в 2020 году российская экономика сократится на 4-5%, однако такой прогноз показывает меньшие значения по сравнению с июльскими ожиданиями.

«Это преимущественно связано с менее значительным, чем ожидалось, сокращением экспорта», — пояснили в ЦБ.

В ожидании чуда

Как отметила Наталья Мильчакова, ЦБ не снизил ключевую ставку с учетом внешних и внутренних рисков для российской экономики, которые могут разогнать инфляцию в краткосрочном аспекте. Во-первых, это новая волна пандемии коронавируса, а во-вторых, ряд иных рисков, например, неустойчивые цены на нефть, санкционная угроза, слабость мировой экономики и так далее.

"До конца года, если, например, вторая волна пандемии отступит, и цены на нефть пойдут вверх, а против российской экономики не будет введено жестких санкционных ограничений, мы можем увидеть еще одно снижение ключевой ставки на декабрьском заседании на 0,25 процентного пункта до 4%. Принципиальных изменений в денежно-кредитной политике не происходит, таргет по инфляции остается прежним, в 4% в год на текущий год и 2021-2022 гг. Повышение ключевой ставки пока не рассматривается", — пояснила Наталья Мильчакова.

По ее мнению, до выборов в США доллар будет стоить 76-79 рублей, евро — 89-92 рублей Каких-либо прорывов в плане укрепления рубля в ближайшие недели не ожидается, если только не произойдет чудо, например, если только ВОЗ не объявит, что пандемия «ковида» побеждена.

"Но это точно вопрос не ближайших недель", — заключила Мильчакова.

На геополитических рисках

Руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев считает, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Данная новость нейтральна для курса российского рубля и котировок дивидендных российских акций, в том числе "Сбера" и "Газпрома". Причина сохранения ставки — ускорение инфляции.

"В прошлом месяце уровень годовой инфляции составил, по данным Росстата, 3,7%. По итогам октября он может увеличиться до 4%, поднявшись до целевого уровня впервые за 12 месяцев. Плюс опасения дальнейшей девальвации российского рубля на фоне возрастания геополитических рисков", — пояснил Александр Разуваев.

По его мнению, победа на выборах США Джо Байдена будет плохим знаком для России.

"Мы по-прежнему считаем, что резкое и поспешное снижение ключевой ставки было ошибкой. Мы считаем справедливыми старые таргеты ЦБ: инфляция – 4%, ключевая ставка – 6-7%. До президентских выборов в США 3 ноября доллар останется в диапазоне 75-77 рублей, а евро – в пределах 89-91 рублей", — заключил Александр Разуваев.

Напомним, 19 июня Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых. Решение совпало с ожиданиями рынка.