Водителю сломанного грузовика под Мурманском привезли генератор и еду

Мурманск, 23 октября. Десятки неравнодушных граждан откликнулись на призыв о помощи водителю грузовика, попавшему в аварию под Мурманском. В частности, ему привезли генератор.

В результате ДТП машина ехать не может, водитель не рискует ее бросить. Он уже несколько суток провел в ней. Мужчине приходилось разводить костры, чтобы хоть как-то согреться, сообщает ТВ-21.

Информация о попавшем в беду водителе разлетелась по соцсетям. Теперь ему не надо греться кострами – неравнодушные привезли генератор. Несколько человек доставили ему еду и теплые вещи. Более того, одна семья в Мурманске готова дать кров водителю, пока его грузовик будут ремонтировать.

Согласно обещаниям представителей власти, в скором времени машину вытащат из кювета.