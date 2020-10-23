Любовница Тарзана решила заняться музыкой после секс-скандала

Москва, 23 октября. Актриса Анастасия Шульженко, прославившаяся на всю страну после секс-скандала со стриптизером Сергеем Тарзаном Глушко, записала песню. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
В соцсети Шульженко, утверждавшая, что она была любовницей Тарзана, опубликовала фото, на котором она стоит возле микрофона. Актриса пообещала, что "скоро будет бомба".
Творческие планы 28-летней девушки вызвали разные эмоции у россиян. Некоторых рассмешило, что Шульженко планирует выпустить собственный трек после скандала.
"Цирк! Не смешите людей";
"Это что? Поющая любовница?";
"Настя, ты начни петь песни Королевой. И тогда Тарзан ее бросит и придет к тебе", — пошутили в комментариях.
Среди пользователей Instagram нашлись и те, кого откровенно возмутил пост Шульженко. Подписчики посчитали, что любовница Тарзана просто хочет пропиариться и заработать на скандале.
"Ой, все понятно, и она запела";
"Настя, сколько ты заработала???";
"Ты не беременна, Тарзан тебя не хочет. Разбирайтесь уже сами. Какие песни, блин? Теперь, думаю, раскрутиться хочешь";
"Все было понятно с самого начала!!! Она готова на все ради денег и положения!!!" — возмутились пользователи соцсети.
В попытке заработать на скандале с изменой ранее обвиняли и Наташу Королеву. Поклонникам не понравилось, что после инцидента певица выпустила песню и клип о неверности.