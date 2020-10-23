Здоровый язык — светло-розовый, с заметным "рельефом". Его поверхность покрывают многочисленные вкусовые сосочки, поэтому орган не может быть гладким. Но иногда его поверхность меняется: приобретает необычный цвет, странный "рисунок" и выглядит пугающе. В этих случаях изменения связаны с появлением налета на языке.

Почему он возникает? Что представляет собой? И как трактовать его по цвету и локализации? С этими вопросами ФАН обратился к главному врачу стоматологической клиники "ДенталКит" Илье Антонову.

Что такое налет на языке во рту

Внешне он выглядит как пленка, которая покрывает всю поверхность языка или только его часть. Но если рассмотреть под микроскопом, можно заметить его неоднородность. Налет на языке у взрослых и детей представляет собой скопление множественных частиц между вкусовыми рецепторами. Среди них — микроэлементы состава слюны, остатки пищи, частички цветных жидкостей, которые мы употребляем (чая и кофе, фруктовых и овощных соков). У курильщиков к этой массе добавляются смолы от дыма.

Скопление микрочастиц между вкусовыми рецепторами — естественный процесс. И это, как правило, единственная причина появления налета на языке. Но иногда массы могут скапливаться слишком быстро или приобретать насыщенный цвет. В таких случаях можно говорить о заболеваниях, которые необязательно локализуются в ротовой полости.

"По цвету и консистенции налета можно предварительно диагностировать некоторые заболевания, — уточняет Илья Антонов. — Он обязательно возникает при болезнях желудка и печени, наблюдается у людей, страдающих ВИЧ".

Если язык обложен налетом, врач может заподозрить нарушения работы желудочно-кишечного тракта, развитие воспалительных процессов в носоглотке или обменного заболевания. Но даже если внешние изменения вызваны не болезнью, а недостаточной гигиеной, они могут причинять дискомфорт и беспокойство.

Дело в том, что пористая масса легко поглощает красящие частички из пищи, из-за чего становится еще более "цветной". А еще в ней быстро поселяются бактерии, которые начинают активно размножаться. Это вызывает патологические процессы в ротовой полости, может приводить к развитию кариеса, воспалительных заболеваний и всегда сопровождается неприятным запахом изо рта.

Внимание на цвет

По словам Ильи Антонова, цвет налета имеет значение и учитывается врачом при осмотре пациента и диагностике заболеваний. Но даже если оттенок выглядит необычно, это не значит, что нужно бить тревогу.

"Как правило, белый или желтый налет на языке не говорит ни о чем серьезном, — комментирует врач. — А вот его большое количество — верный признак нарушения работы желудочно-кишечного тракта".

Зеленый и красный хоть и выглядят пугающе, но обычно свидетельствуют лишь о том, что человек включал в рацион "красящие" продукты. И цветные пигменты были поглощены пористой массой на языковой поверхности.

Коричневый налет на языке может появляться при любви к кофе или частом употреблении крепкого черного чая. Но если есть основания подозревать обменные болезни или проблемы с ЖКТ, врач принимает налет во внимание как один из симптомов сахарного диабета или болезней печени.

У малышей первого года жизни язычок редко бывает "нормального", розового оттенка. В большинстве случаев он белый, но это вовсе не говорит о болезнях, а скорее об особенностях рациона. Крохи питаются только грудным молоком или смесью до полугода, а потом получают мягкую, пюрированную пищу. Такая консистенция не позволяет еде механически очищать поверхность язычка. Кроме того, само молоко или смесь оставляют во рту ребенка кисломолочную пленку.

"Налет на языке у новорожденного не говорит ни о чем, если ребенок здоров, — уточняет врач-стоматолог Илья Антонов. — Забеспокоиться нужно только в том случае, если появляются признаки заболеваний, например повышение температуры".

Температура вызывает нарушение обменных процессов в организме, изменение состава слюны и избыточное наслоение частиц на языковой поверхности. Но понять, какой именно орган дал сбой или что послужило причиной болезни, может только врач. Самодиагностика без соответствующего опыта и квалификации информативной не будет.

Локализация и вкусовые ощущения

Считается, что по расположению творожистых или цветных масс можно диагностировать конкретные заболевания. Но, по словам Ильи Антонова, локализация вовсе не свидетельствует о каких-либо нарушениях в организме. А говорит лишь о неравномерном распределении наслоений. Тогда как вкусовые ощущения более информативны.

Горечь во рту говорит о нарушении работы поджелудочной железы.

Кислый привкус возникает при различных сбоях в системе ЖКТ, при которых кислоты из желудка забрасываются в ротовую полость. Но он же может присутствовать при регулярном и обильном употреблении сладкой пищи. Как это ни странно, но после сладостей во рту обычно становится "кисло".

Сухость в ротовой полости свидетельствует о нарушении работы слюнных желез или банальном несоблюдении питьевого режима.

Если у вас возникают сомнения, задавать вопрос, о чем говорит налет на языке, лучше врачу. В этих случаях Илья Антонов рекомендует обращаться к терапевту, так как обычно заболевания, на которые указывает появление налета, связаны с хроническими нарушениями в организме.

Как очистить язык от налета

Чтобы избавиться от проблемы, нужно регулярно чистить язык и понять, какое хроническое заболевание приводит к его появлению. Если массы возникают не часто, а лишь время от времени, они не плотные, белого или желтоватого оттенка, достаточно регулярной гигиены ротовой полости.

Чистите щеткой не только зубы, но и язык. Для очищения его поверхности можно использовать специальную щетку или ребристую сторону обычной зубной щетки. Для гигиены ротовой полости малышей обычные щетки не подходят, так как слишком жесткие. Для этого можно применять специальные "пальчиковые" щеточки с силиконовыми щетинками или обычную марлю, которую можно намотать на палец и аккуратно очистить язычок крохи. Следите за рационом. Включайте в него достаточное количество твердой пищи, которая способствует механическому очищению поверхностей в ротовой полости. Избегайте продуктов с активными красителями. Ополаскивайте рот после каждого приема пищи. Это удалит "лишние" частички и не позволит им скапливаться между вкусовыми рецепторами. Не курите. Вредная привычка всегда вызывает характерные изменения в ротовой полости. Следите за симптомами хронических болезней. И своевременно обращайтесь к врачу при их возникновении.

Если же повседневная гигиена не помогает избавиться от налета на языке, посетите врача-терапевта. Игнорировать сигналы о нарушениях, которые подает организм, не стоит. Своевременная диагностика помогает справиться с любым заболеванием проще и быстрее, предупреждает его переход в хроническую форму.