Джо Байден — кандидат в президенты США от Коммунистической партии Китая

Основной соперник Дональда Трампа в борьбе за кресло президента США Джо Байден, образно выражаясь, может прятать в своем шкафу кое-что серьезнее скелета. Как пишет ряд американских СМИ, на стороне кандидата от Демократической партии может играть… Китай, с которым нынешний глава Белого дома ведет ожесточенную торговую войну. В случае победы на президентских выборах Байден собирается вливать в экономику США миллиарды долларов, правда, для американских потребителей это означает, что покупать они будут исключительно китайские товары.

Китайские интересы

Накануне, 23 октября, в Нэшвилле (штат Теннеси) завершились последние дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Уже традиционно оба кандидата придерживались агрессивной линии и при каждом удобном случае обвиняли друг друга.

Каждый из претендентов на президентский пост обвинял своего оппонента не только в финансировании со стороны третьих стран, но и в том, что соперник действует не в интересах американцев.

Обвинения, что и говорить, весьма серьезные. Правда, с легкой руки Демократической партии, которая имеет полный контроль над всеми крупными СМИ, большинство американцев при слове "иностранное влияние" думает о России, в то время как реальное влияние на американскую политику оказывает Китай.

Стоит напомнить, Трамп ведет с Китаем торговые войны практически с первого дня своего пребывания на посту президента. Пекин теряет прибыль и вынужден соглашаться с главой Белого дома, чтобы не терять выгодный рынок сбыта в лице Соединенных Штатов.

Джо Байден при этом всегда выступал против ограничений торговых операций с Китаем, напоминает The Wall Street Journal. Его сын, печально известный Хантер Байден, неоднократно входил в советы директоров крупных китайских корпораций. Связанных с ним бизнесменов власти Китая задерживали по обвинению в отмывании денежных средств в особо крупных размерах.

Джо Байден — кандидат made in China

В отличие от Дональда Трампа, Джо Байден сколотил свое состояние исключительно благодаря политическим связям. Больше всего пространства для маневров у него было в период нахождения на посту вице-президента — во время обоих президентских сроков Барака Обамы. Именно в этот период Байден получил прямой доступ не только к иностранным политическим, но и финансовым элитам. Имея в своем распоряжении политическую власть, достаточно сложно устоять, чтобы не монетизировать ее.

Как пишет The Hill, в течение восьми лет на посту вице-президента и еще десятилетий в Сенате Байден и его команда "не смогли противостоять" Китаю. Он — в числе тех, кто несет ответственность за то, что "позволил Китаю подняться в качестве державы".

"Байден поддерживает китайскую Коммунистическую партию давно и лично", — пишет издание.

На дебатах кандидат от демократов неоднократно заявлял, что после его прихода к власти наказание понесут все русские, кто так или иначе оказывал влияние на внутреннюю политику США, разумеется, исключительно по мнению самого Байдена. При этом всем известно о колоссальных усилиях Китая по влиянию на внутренние дела США. Такое избирательное мышление Байдена, вероятно, связано с тем, что Китай играет на его стороне.

"Предпочтение Китая Байдену также имеет смысл. Во время своей долгой карьеры Байден был тем человеком из Вашингтона, на поддержку которого Китай мог рассчитывать в своих стремлениях стать экономической державой", — пишет New York Post.

Китай прямо заинтересован в том, чтобы президентом США стал Джо Байден. Он не собирается, как Трамп, возвращать американские предприятия из-за границы и не думает накладывать ограничения на китайский бизнес в США, пишет Forbes. Байден намерен влить в экономику США миллиарды долларов, чтобы увеличить покупательскую способность американцев. Однако покупать они будут исключительно китайские товары.

СМИ неоднократно писали, что некоторые члены Демократической партии играют на руку Китаю. Также отмечалось, что Китай и Ближний Восток стали табуированными для демократов темами: им уделялось крайне мало внимания на национальном съезде политической силы. Кроме того, существует версия, что Демократическая партия США может находиться под влиянием Пекина.