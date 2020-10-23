Прилучный нашел замену Муцениеце в сериале «В клетке»

Москва, 23 октября. Актер Павел Прилучный, который не так давно развелся с Агатой Муцениеце, раскрыл, кто станет заменой его бывшей супруги в сериале "В клетке". Фото с новой партнершей он опубликовал в Instagram.

Как оказалось, вместо Муцениеце компанию Прилучному на съемочной площадке составит актриса и дочь лидера рок-группы "Алиса" Константина Кинчева Вера Панфилова. На фото актер прижался щекой к лицу новой партнерши по сериалу.

Панфилова, как и Прилучный, недавно разорвала длительные отношения. Она семь лет встречалась с актером Иваном Янковским, но этим летом пара рассталась.

Многие думали, что теперь партнершей по съемкам для Прилучного станет его новая возлюбленная Мирослава Карпович. Однако поклонников Муцениеце радует, что ее соперница, которую считают разлучницей, пока не участвует в проектах с актером.

Несмотря на развод, Прилучный продолжает поддерживать отношения с детьми, рожденными в браке с Муцениеце. Недавно актер показал, как развлекает сына и дочь в отсутствие бывшей жены.