Попавшие под поезд вологодские подростки погибли из-за невнимательности

Вологда, 23 октября. Невнимательность могла стать причиной гибели троих подростков в Вологодской области. Соответствующую версию озвучила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Дети, как удалось выяснить ФАН, переходили железную дорогу по нерегулируемому переходу. Установлено, что пути находятся близко друг к другу. В прокуратуре предположили, что подростки увидели первый состав и переждали, а второй, ехавший по встречному направлению, не заметили.

В дальнейшем выяснилось, что трое погибших учились в одной школе и дружили между собой. Что они делали на путях в позднее время, еще предстоит выяснить.

Напомним, что в результате трагедии вечером 22 октября погибли 15-летний парень и две девочки 14-летнего возраста. Машинист пытался избежать столкновения, но экстренное торможение уже не спасло ситуацию. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Потерпевшими признаны родители подростков.