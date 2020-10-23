Солнцев объяснил, почему бойфренд Бузовой Дава не будет защищать Карабах

Санкт-Петербург, 23 октября. Шоумен Рустам Солнцев на пресс-конференции Медиагруппы "Патриот" дал оценку возлюбленному Ольги Бузовой и прокомментировал слухи об их расставании.

"Я не очень люблю говорить про национальности. Но парень Ольги Бузовой в самом деле армянин со звучной армянской фамилией. Но мне кажется, он не из тех людей, которые поедут в Нагорный Карабах. Он слишком рафинированный для этого", — высказался Рустам Солнцев.

По словам шоумена, не имеет значения расстались они или нет.

"Я перестал следить за Ольгой Бузовой, хотя я по-прежнему Олечку люблю. Но то, что DAVA понял, как накручивать себе подписчиков — это 100%. У меня нет интереса к такому виду блогерства, когда все циклится на показе себя любимого", — заявил бывший участник "Дома-2", подчеркнув, что возлюбленный Ольги Бузовой мог использовать певицу ради накрутки подписчиков.

Напомним, что Давид Манукян и Ольга Бузова уже на протяжении года состоят в любовных отношениях. Возлюбленные неоднократно рассказывали, что всерьез задумываются о том, чтобы пожениться. Позже СМИ опубликовали статью о дне рождении Ольги Бузовой, на котором Манукян мог сделать предложение своей девушке. Позже в социальных сетях пара несколько раз комментировала слухи о своей возможной свадьбе.

Слухи о расставании знаменитостей появились из-за того, что их больше не замечают вместе. Они не публикуют совместные романтические фотографии, а DAVA выкладывает в своем Instagram-аккаунте грустные stories о предательстве.