Вирусолог Альтштейн рассказал, какие болезни дают осложнения при COVID-19

Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн перечислил заболевания, которые могут привести к серьезным осложнениям при заражении коронавирусом. Специалист предупредил в комментарии ФАН, что опасным может быть не только сахарный диабет.

Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что сахарный диабет и высокое артериальное давление в 10 раз повышают риск заражения коронавирусом и тяжелого течения болезни. Вице-премьер отметила, что диабет встречается в 27% подтвержденных случаев заражения COVID-19.

"Не уверен, что диабет увеличивает риск заражения, скорее он увеличивает риск тяжелого течения заболевания. Еще, конечно, астма, заболевания сердечно-сосудистой системы и другие легочные заболевания. Но это вопрос не заражения, это вопрос тяжелого течения", — рассказал Альтштейн.

Вирусолог объяснил, что человек без диабета и других серьезных заболеваний имеет больше шансов, что у него пройдет все благополучно и он выздоровеет. А пациенты с усугубляющими коронавирус заболеваниями умирают чаще.

Оперштаб в пятницу сообщил, что за минувшие сутки в России выявили 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны, 27,7% из них были "бессимптомниками". Кроме того, за сутки было зафиксировано 283 летальных исхода, полностью выздоровели 11 263 человека.

Напомним, 11 августа РФ зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса Центра имени Гамалеи. Кроме того, 14 октября президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины, разработанной сотрудниками новосибирского центра "Вектор".