ВСУ стягивают тяжелое вооружение к линии разграничения в Донбассе

Киев, 23 октября. Подразделения ВСУ активизировались в зоне военного конфликта в Донбассе. Киевские силовики стягивают тяжелую технику к линии соприкосновения. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина.ру".

В сообщении говорится, что к разным участкам передовой перебрасываются крупнокалиберная артиллерия, реактивные системы залпового огня, а также личный состав подразделений украинской армии. При этом передвижение войск никак не связано с плановой ротацией.

"Только через Мариуполь за два дня проследовало четыре колонны; наблюдается движение через Красноармейск и Краматорск", — говорится в сообщении.

Напомним, что члены трехсторонней контактной группы 22 июля согласовали условия бессрочного и всеобъемлющего перемирия, которое начало действовать с 00.00 27 июля. Подписанный документ предусматривает полное прекращение огня, а также запрещает использование любого оружия.