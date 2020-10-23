Наталья Сенчукова впервые рассказала об аборте из-за Виктора Рыбина

Москва, 23 октября. Певица Наталья Сенчукова впервые рассказала в эфире программы "Судьба человека" о сделанном в молодости аборте. На такой шаг она пошла из-за супруга Виктора Рыбина.

Сенчукова влюбилась в Рыбина, когда тот еще был женат. Однако это не помешало влюбленным тайно встречаться. Наталья забеременела, когда ей было 20 лет. Оставлять ребенка она не решилась, посчитав, что останется одна и не справится с воспитанием малыша.

"У меня было чувство, что я останусь одна, ну мне так казалось. Это потом я жалела... Но обвинять себя, конечно, не буду, потому что тогда была такая ситуация. Витя был очень расстроен, еще нас врачи напугали, что не смогу родить", — сказала 49-летняя артистка.

По ее словам, аборт стал непростым для нее шагом. Звезда считает эту историю общей болью с Виктором.

Спустя время супруги все же смогли обзавестись потомством. У пары родился сын Василий. В Сети поклонники супружеской пары были шокированы внешностью их единственного ребенка, отметил РИАМО. По мнению пользователей, юноша обладает инопланетной красотой.