Солнцев пожаловался, что ему не подарили квартиру за участие в "Доме-2"

Санкт-Петербург, 23 октября. Блогер Рустам Солнцев в эфире Медиагруппы "Патриот" рассказал, как сделал из спокойной и мягкой телепрограммы "Дом-2" настоящее динамичное шоу.

"Концепция была более такая мягкая, домохозяйская, очень вся приличная. А со мной это все стало очень динамичным, очень быстрым, стало больше событий, какие-то интриги бесконечные, расследования, драки. Этого стало в конце концов так много, и это было классно. Наши драки золотом пересыпаны", — сказал Солнцев.

По словам шоумена, продюсер "Дома-2" Михайловский тогда говорил ему, что "есть эфирообразующий участник, который уже третий год образует эфир". Солнцев пожаловался, что ему не подарили квартиру за участие в проекте.

«Могли бы и квартиру подогнать мне тогда. Но не сделали этого. Зато всякие курицы получили такие подарки от проекта вообще не понятно, за что", — добавил Рустам.

Также Солнцев прокомментировал скандал, который разгорелся в семье певицы Наташи Королевой и ее супруга, стриптизера Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан. Блогер не стал упрекать знаменитость в неверности в своей супруге и объяснил причины его подобного поведения.