Запад призвали серьезно отнестись к заявлениям Путина на «Валдае»

Москва, 23 октября. Страны Запада призвали серьезно отнестись к заявлениям президента РФ Владимира Путина в рамках выступления на дискуссионном клубе "Валдай", об этом заявил немецкий политолог Александр Рар, пишет "ПолитПазл".

После выступления Путин вновь оказался в центре внимания, а его речь разобрали на цитаты. Как отметил ректор МГИМО Анатолий Торкунов, в своей речи Путин заявил о готовности строить диалог, несмотря на имеющиеся противоречия по актуальным на сегодняшний день вопросам. Политолог Рар заявил, что Западу стоит серьезно отнестись к выступлению Путина, так как США и ЕС на высоком уровне должны поддержать переговоры между странами и обсуждать самые важные темы.

Советник сената по внешней политике Республиканской партии Джим Джатрас не исключил, что заявления Путина станут в скором времени пророческими.