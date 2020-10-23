Звезда "Дома-2" Солнцев разоблачил черную магию Влада Кадони

Санкт-Петербург, 23 октября. Шоумен Рустам Солнцев на пресс-конференции Медиагруппы "Патриот" рассказал об отсутствии магических способностей у известного экстрасенса Влада Кадони.

"Я не сталкивался с магией Влада Кадони. Шарлатан — это громкое слово для него. Это маленький худенький человек в казенном костюме", — заявил шоумен.

Рустам Солнцев утверждает, что он не обладает экстрасенсорными способностями.

"Он не колдует. Он просто людей лбами сталкивает, как может", — объяснил бывший участник "Дома-2", подчеркивая, что на сегодняшний момент у него не осталось веры в "Битву экстрасенсов2.

По словам организатора конкурса красоты в формате реалити-шоу Nuts Queen Reality, друга Рустама Солнцева Владимира Черемшанова, Влад Кадони — "это китайская версия Рустама".

Напомним, известность ко Владу Кадони пришла после участия в шоу "Битва экстрасенсов" на телеканале ТНТ. Участником скандальной телестройки "Дом-2" Кадони стал в феврале 2009 года. Молодой человек пришел на шоу не за любовью, а за пиаром. Для привлечения внимания к своей персоне колдун избрал путь "войны и разрушений".