Белоруссия перестанет переправлять грузы через Прибалтику

Санкт-Петербург, 23 октября. Белоруссия перестанет переправлять грузы через страны Прибалтики. О том, как проходят переговоры по белорусскому транзиту через Россию рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщает Baltnews.

Ленинградскую область 23 октября посетила делегация из Белоруссии, чтобы обсудить уход белорусских грузов из Прибалтики в Россию.

«На пятничном мероприятии с делегацией Республики Беларусь встретились представители правительства Ленинградской области, инвесторы и собственники крупнейших терминалов», — отметил Александр Дрозденко.

Делегация прибыла в серьезном составе. Так, во встрече приняли участие первый заместитель премьер-министра республики Николай Снопков, председатель Белорусского государственного концерна по нефтехимии, Белорусские железные дороги, «Беларуськалий», а также «Белорусская калийная компания».

Встреча пройдет в два этапа. Сначала будут организованы переговоры в правительстве Ленинградской области, а затем чиновники посетят российские порты Усть-Лугу и Приморск, чтобы на месте посмотреть реальную картину.

Ранее белорусская сторона предложила построить совместно с Россией морской порт в Ленинградской области. На данный момент Москва и Минск обсуждают условия переброски нефтепродуктов в российские порты. Они могут быть реализованы через Санкт-Петербург и Усть-Лугу.

По мнению экспертов, уход Белоруссии из Литвы в первую очередь может ударить по Клайпедскому порту. Однако руководство порта иначе прогнозирует дальнейшее развитие событий.