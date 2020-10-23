Заразившаяся коронавирусом Юлия Савичева рассказала, как протекала болезнь

Москва, 23 октября. Популярная певица Юлия Савичева рассказала, что переболела пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа. Знаменитость в Instagram призвала пользователей Сети соблюдать меры предосторожности.

По ее словам, она была не единственной, кто переболел COVID-19. Вместе с бывшей участницей "Фабрики звезд" болезнь настигла других членов ее семьи. Артистка сообщила, что перенесла коронавирус еще в начале года, когда о новой страшной инфекции не было особо ничего известно.

"Так сильно, как в январе, я не болела никогда. Чудо, что все не закончилось госпитализацией. Я очень благодарна моему лечащему врачу, Марине Ираклиевне, за то, что она сумела в тот момент точно подобрать лечение", — сказала 33-летняя певица.

Она в очередной раз обратилась к пользователям Сети с просьбой соблюдать все необходимые меры предосторожности. По ее словам, можно не верить в существование вируса, но нельзя подвергать опасности других людей.

"Давайте начнем с себя и будем соблюдать простые меры предосторожности, думать об окружающих и тогда заражений будет гораздо меньше", — сказала поп-исполнительница.

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира, отметил РИА 56. По информации РИАМО, число заболевших в мире превысило отметку в 41 млн.