Вассерман рассказал, откуда растут ноги «крымской платформы» Зеленского

Москва, 23 октября. Известный российский журналист и политконсультант Анатолий Вассерман прокомментировал формирование так называемой «крымской платформы» и создание военно-морских баз по инициативе Киева. По мнению специалиста, к этим планам имеет отношение Британия, пишет РЕН ТВ.

Вассерман опубликовал очередную заметку, посвященную Украине и ее отношениям с Россией и другими странами. Специалист заинтересовался, кому именно могли понадобиться новые военные базы на территории Украины, ведь на данный момент солдаты НАТО не могут постоянно пребывать на территории восточноевропейского государства из-за конституционного запрета.

Кроме того, существует запрет от 1936-го года. Согласно ему, иностранные боевые корабли с водоизмещением свыше 35 тысяч тонн не могут появляться в акватории Черного моря больше, чем на три недели. При этом у самой Украины также нет боевых машин, которые бы могли базироваться на территории потенциальных баз.

Однако в данном случае на помощь должна прийти Турция, так как Анкара согласилась сотрудничать с Украиной. Дело в том, что Турция обладает достаточно внушительным флотом, который бы мог использовать возведенные на территории базы.

Однако «свести» между собой Анкару и Киев догадался вовсе не президент Украины Владимир Зеленский. По мнению Вассермана, к созданию «союза» приложил руку Лондон, и «ноги инициативы» растут именно из туманного Альбиона. Как сообщает журналист, идея о формировании объединения пришла Зеленскому не сама по себе.

«Подозреваю: крымскую платформу вбили Зеленскому в уши, когда он посетил видного специалиста по Турции, нынешнего начальника британской разведки Мура», – объяснил Вассерман.

Однако эксперт не считает, что у России есть особый повод для беспокойства. Как сообщалось ранее, недавно Вассерман заявил, что Москва не допустит перехода Украиной «красных линий».