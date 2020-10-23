Невзоров назвал звезду «Дома-2» Солнцева «интеллектуально ищущим существом»

Блогер и звезда шоу «Дом-2» Рустам Солнцев является «интеллектуально ищущим существом» и достоин уважения. Об этом в комментарии ФАН заявил известный тележурналист Александр Невзоров.

Ранее Рустам Солнцев признался в любви Невзорову.

«Нежно [его] люблю. Мне кажется, что в какой-то момент мы с ним подружимся и будем тусить вместе. Я прям это чувствую. Я этого очень хочу. <…> [Люблю его] за острый ум и дикую харизму, за большой вкус к жизни, который проявляется во многом», — заявил Рустам Солнцев на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Как отметил Александр Невзоров, в отличие от всех, кто проклинает «Дом-2» и выражает возмущение по поводу данной телепрограммы, он никогда не видел ни единой секунды шоу. Поэтому у него нет какого-либо отношения к «Дому-2».

«И я понятия не имею, что это такое. До настоящего момента я, к сожалению, не знал и о существовании уважаемого Рустама. Но если человек каким-то образом диссонирует на то, что я говорю, то это говорит о нем как вполне, с моей точки зрения, интеллектуально ищущем существе и вполне достойным уважения», — пояснил Александр Невзоров.

Ранее Солнцев прокомментировал скандал, который разгорелся в семье певицы Наташи Королевой и ее супруга, стриптизера Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан. По его мнению, у Тарзана из-за этого скандала могут быть проблемы со здоровьем.

Также заметим, что Солнцев признался, что некоторых участников он сам приводил на шоу «Дом-2». К примеру, Марина Африкантова, с которой Солнцев познакомился в США, оказалась на «Доме-2» с подачи Рустама.