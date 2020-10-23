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Открытие ледовой арены закончилось для Зеленского конфузом

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Открытие ледовой арены закончилось для Зеленского конфузом

Киев, 23 октября. Президент Украины Владимир Зеленский недавно появился на открытии ледовой арены в Мариуполе, однако пресс-конференция закончилась конфузом главы государства. Во время мероприятия президента напугал инцидент со звуком, сообщает портал Znaj.ua.

Украинский лидер прибыл в Мариуполь, чтобы поучаствовать в открытии крупного спортивного объекта. На юге Украины открылась новая ледовая арена, где затем будут выступать хоккеисты из команды «Мариуполь». Однако по каким-то причинам во время пресс-конференции произошли серьезные неполадки со звуком. Громкоговорители начали издавать сильные помехи, что и напугало президента Украины.

Сложно сказать, что послужило причиной сбоя, ошибка звукооператоров или неготовность арены к открытию. Когда начались помехи, сидящие за столом чиновники спокойно отреагировали на произошедшее, но не Зеленский. Президент дернулся и заткнул уши пальцами, однако затем достаточно быстро пришел в себя.

«Все нормально, все нормально, це просто звук», – объяснил политик, после чего все присутствующие посмеялись над инцидентом.

Согласно предположению некоторых журналистов, у Зеленского просто понемногу сдают нервы из-за нестабильной политической и экономической обстановки в стране, а также из-за возложенной на бывшего юмориста нагрузки.

Стоит сказать, что на данный момент рейтинг политика сравнительно невысок, из-за чего ему предсказывают проблемы в обозримом будущем. Но, судя по всему, Зеленский пытается бороться за свои рейтинги с помощью громких заявлений. Как сообщалось ранее, недавно президент объявил о планах на проведение в стране олимпиады.

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