Звезда «Кухни» Елена Подкаминская прогулялась по крыше в дерзком образе

"Самое лучшее, чем ты можешь помочь миру, - успокоить свой ум" © По правде сказать, заветный покой ума приходит ко мне пока только в кадре или на сцене. Тем дороже эти мгновения. В остальное время я все больше похожа на маму из мультфильма "Осторожно, обезьянки!" ???????????? Благодарю за нежную и тёплую прогулку по крыше и не только ???? ???? Photo @aliona_ch ???? MuaH @allabarabashova ???? Coat @brier.wear

