Звезда «Кухни» Елена Подкаминская прогулялась по крыше в дерзком образе

Москва, 23 октября. Звезда сериала "Кухня" Елена Подкаминская в очередной раз приятно удивила поклонников необычной фотосессий. В Instagram актриса показала, как прогулялась по одной из московских крыш на каблуках.
Для фотосъемки Подкаминская выбрала дерзкий, но при этом женственный наряд в стиле total black. Актриса надела черное пальто поверх платья-сорочки с кружевной отделкой, дополнив образ босоножками на каблуке с тонкими ремешками и закрытой пяткой.
Отдельное внимание привлекает макияж Подкаминской. Визажист подчеркнул губы звезды коралловой помадой и выделил глаза артистки черной подводкой. Звезда "Кухни" сопроводила фотографии философским текстом.
"Заветный покой ума приходит ко мне пока только в кадре или на сцене", — призналась Подкаминская.
"Самое лучшее, чем ты можешь помочь миру, - успокоить свой ум" © По правде сказать, заветный покой ума приходит ко мне пока только в кадре или на сцене. Тем дороже эти мгновения. В остальное время я все больше похожа на маму из мультфильма "Осторожно, обезьянки!" ???????????? Благодарю за нежную и тёплую прогулку по крыше и не только ???? ???? Photo @aliona_ch ???? MuaH @allabarabashova ???? Coat @brier.wear
Элегантный образ актрисы привел ее фанатов в восторг.
"Шикарность и элегантность этих фотографий просто зашкаливает! Каждая ваша фотосессия — это что-то нереальное";
"Фото просто божественные, как и вы сама";
"Роскошная, великолепная, изысканная!";
"Сногсшибательна", — восхитились поклонники Подкаминской в комментариях.
Кроме того, многие подписчики звезды признались, что она является их любимой актрисой. Любовь публики даже позволила Подкаминской попасть в прошлогодний топ-5 самых популярных российских актрис.