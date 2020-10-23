Звезда «Кухни» Елена Подкаминская прогулялась по крыше в дерзком образе

Москва, 23 октября. Звезда сериала "Кухня" Елена Подкаминская в очередной раз приятно удивила поклонников необычной фотосессий. В Instagram актриса показала, как прогулялась по одной из московских крыш на каблуках.

Для фотосъемки Подкаминская выбрала дерзкий, но при этом женственный наряд в стиле total black. Актриса надела черное пальто поверх платья-сорочки с кружевной отделкой, дополнив образ босоножками на каблуке с тонкими ремешками и закрытой пяткой.

Отдельное внимание привлекает макияж Подкаминской. Визажист подчеркнул губы звезды коралловой помадой и выделил глаза артистки черной подводкой. Звезда "Кухни" сопроводила фотографии философским текстом.

"Заветный покой ума приходит ко мне пока только в кадре или на сцене", — призналась Подкаминская.

Элегантный образ актрисы привел ее фанатов в восторг.

"Шикарность и элегантность этих фотографий просто зашкаливает! Каждая ваша фотосессия — это что-то нереальное"; "Фото просто божественные, как и вы сама"; "Роскошная, великолепная, изысканная!"; "Сногсшибательна", — восхитились поклонники Подкаминской в комментариях.

Кроме того, многие подписчики звезды признались, что она является их любимой актрисой. Любовь публики даже позволила Подкаминской попасть в прошлогодний топ-5 самых популярных российских актрис.