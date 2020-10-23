Стало известно, на сколько могут вырасти пенсии в России

Санкт-Петербург, 23 октября. На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» обсудили обязательную индексацию пенсии. Председатель политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов подробно рассказал, как удалось получить поддержку президента.

«6 октября на видеоконференции с президентом я обозначил вопрос индексации пенсии, ссылаясь на то, что летом этого года, а именно 1 июля, граждане Российской Федерации, которые голосовали за поправки в Конституцию, в том числе одобрили предложение обязательной индексации пенсии не реже одного раза в год», — сообщил он.

Политик отметил неточность формулировки конституционной поправки.

«В этой поправке не говорится, о каких пенсионерах идет речь — работающих либо безработных. Для всех должны быть индексации. Я об этом сказал, и, действительно, президент отреагировал положительно», — отметил руководитель фракции «Справедливая Россия».

Сергей Миронов рассказал об итоговом варианте формулировки закона об обязательной индексации пенсии.

«Справедливая Россия» выдвинула следующие предложения: с учетом того, что четыре года не было индексации пенсии, во-первых, нужно неполученную часть вернуть людям, а именно накопившиеся за четыре года долги. А во-вторых, начиная со следующего года индексировать ежегодно на уровень ниже инфляции. «Единая Россия» предложила некий поэтапный вариант. Сейчас, насколько я знаю, в Госдуме выдвинуто решение все инициативы объединить и выработать единый подход», — отметил он.

Политик объяснил, что не может сказать точную сумму, которую получат пенсионеры.

«Но то, что процесс пошел благодаря президенту, совершенно точно. Я надеюсь, что мы найдем решение, которое устроит большинство наших пенсионеров», — сообщил Сергей Миронов.

Однако он назвал примерную сумму индексации.