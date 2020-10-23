Стало известно, на сколько могут вырасти пенсии в России

Санкт-Петербург, 23 октября. На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» обсудили обязательную индексацию пенсии. Председатель политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов подробно рассказал, как удалось получить поддержку президента.
«6 октября на видеоконференции с президентом я обозначил вопрос индексации пенсии, ссылаясь на то, что летом этого года, а именно 1 июля, граждане Российской Федерации, которые голосовали за поправки в Конституцию, в том числе одобрили предложение обязательной индексации пенсии не реже одного раза в год», — сообщил он.
Политик отметил неточность формулировки конституционной поправки.
«В этой поправке не говорится, о каких пенсионерах идет речь — работающих либо безработных. Для всех должны быть индексации. Я об этом сказал, и, действительно, президент отреагировал положительно», — отметил руководитель фракции «Справедливая Россия».
Сергей Миронов рассказал об итоговом варианте формулировки закона об обязательной индексации пенсии.
«Справедливая Россия» выдвинула следующие предложения: с учетом того, что четыре года не было индексации пенсии, во-первых, нужно неполученную часть вернуть людям, а именно накопившиеся за четыре года долги. А во-вторых, начиная со следующего года индексировать ежегодно на уровень ниже инфляции. «Единая Россия» предложила некий поэтапный вариант. Сейчас, насколько я знаю, в Госдуме выдвинуто решение все инициативы объединить и выработать единый подход», — отметил он.
Политик объяснил, что не может сказать точную сумму, которую получат пенсионеры.
«Но то, что процесс пошел благодаря президенту, совершенно точно. Я надеюсь, что мы найдем решение, которое устроит большинство наших пенсионеров», — сообщил Сергей Миронов.
Однако он назвал примерную сумму индексации.
«С учетом среднего размера пенсии индексация должна составлять как минимум 1,5 тысячи рублей. С учетом прошедших лет сумма индексации пенсии может быть более 5 тысяч рублей. Речь идет о ежемесячной пенсии, поэтому было бы неплохо, если бы люди начали получать на 1,5 тысячи рублей больше. Я абсолютно утвержден, что все решения мы примем осенью во время бюджетного процесса, с тем чтобы заложить бюджетные средства на такую индексацию», — рассказал спикер.