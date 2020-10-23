Джесси Джей станцевала тверк после расставания с Ченнингом Татумом

Москва, 23 октября. Популярный американский актер Ченнинг Татум в третий раз разорвал отношения с певицей Джесси Джей. Девушка подтвердила эти сообщения постом в Instagram и станцевала тверк.

Радоваться недавнему воссоединению пары поклонникам пришлось недолго — британская звезда подтвердила свой новый статус. Она опубликовала небольшой видеоролик, на котором танцует тверк.

"Одинокая жизнь в условиях пандемии выглядит так. Это должно выглядеть забавно, так что не воспринимайте всерьез", — написала 32-летняя певица.

Фанаты уже выяснили, что Татум зарегистрировался в приложении для знакомств для знаменитостей. Джей пока не спешит погружаться в новые отношения.

Говорят, что причиной разрыва стали разные взгляды на жизнь. Татум хотел жениться на Джей и вновь стать отцом, а певица желала проверить отношения на прочность.

Отношения между звездами были как американские горки. Осенью 2018 года, практически сразу после развода Татума с матерью своего ребенка, актрисой Дженной Дуан, стало известно о романе звезды "Мачо и ботан" с Джей, пишет РИАМО. Певицу посчитали разлучницей, однако она утверждает, что не причастна к расставанию супружеской четы. В декабре прошлого года Татум и Джей объявили о разрыве, однако спустя месяц вновь сошлись. Потом трещина в отношениях была у них в апреле, но и тогда поклонникам недолго пришлось печалиться по поводу расставания знаменитостей.