Солнцев объяснил, что Бородина терпит своего мужа Омарова ради денег

Санкт-Петербург, 23 октября. Блогер и звезда популярного шоу "Дом-2" Рустам Солнцев в эфире "Народных новостей" и Медиагруппы "Патриот" объяснил, почему телеведущая Ксения Бородина терпит своего супруга-"бездельника" Курбана Омарова, давшего скандальное интервью в программе "Алена, блин!".

В интервью Омаров заявил, что всю жизнь стремился ничего не делать, а сейчас на дворе XXI век, поэтому он может позволить себе лежать на диване в течение двух недель. Супруг Ксении Бородиной также рассказал, что на улицах девушки смотрят на него с уважением, и ему нравится, когда они склоняют голову при нем. Скандальный блогер Лена Миро отреагировала на это интервью следующим образом:

"Бородина не удовлетворена реальным положением дел: муж-альфонс, все ржут, а он дрессирует кота".

Рустам Солнцев также решил прокомментировать скандальные заявления супруга ведущей шоу "Дом-2" и предположил, что все-таки Курбан Омаров занимается чем-то серьезным, а Ксения Бородина остается со своим мужем явно не из-за денег.

"Я думаю, что он что-то такое делает, что не очевидно, что может быть он не хочет показывать, например. Может быть какая-нибудь обналичка, еще что-то, но он зарабатывает, он молодец. Ксюха точно не будет ничего такого терпеть ради члена. Что это правда допустимо в 2020 году?! Да у нее этих членов будет ровно столько, сколько она захочет, вот конкретно у Бородиной, с ее уверенностью и хваткой. Значит, что-то есть в этом, и я думаю, что деньги там уже не главное. Зарабатывают, молодцы", — объяснил Солнцев.

Он добавил, что видит пафос Омара Курбанова и его селфи, которые не свойственны человеку его лет, но все-таки заработки у него есть, так как Бородина жить с альфонсом не будет.