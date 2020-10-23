Задержанный со стрельбой у суда Петербурга оказался серийным налетчиком на АЗС

Санкт-Петербург, 23 октября. Мужчина, попытавшийся сбежать от полицейского конвоя в Петербурге, оказался серийным налетчиком на АЗС, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Преступник попытался сбежать от полиции накануне, находясь у здания Красносельского районного суда, где должно было рассматриваться его дело, возбужденное по статье "Разбой". Стражам порядка пришлось применить табельное оружие для его задержания.

По данным источника ФАН убежать пытался арестованный уроженец Карелии Роман Р. 1991 года рождения. Ему инкриминируют серию налетов на автозаправки в Петербурге.

"В свои 29 лет мужчина имеет богатый криминальный опыт. В 2015 и 2016 годах в отношении Романа в судах уже звучали приговоры по обвинению в разбоях. В этом году, после ареста, выяснилось, что он может иметь отношение сразу к четырем разбойным нападениям на АЗС Петербурга", — рассказал собеседник агентства.

Дважды похожие по подчерку визиты были нанесены на АЗС «ПТК» на проспекте Народного Ополчения. По одному криминальному эпизоду в АЗС "Роснефть" на Кубинской улице и "Фаэтон" на Волхонском шоссе. Во всех случаях кассирам угрожали ножом и забирали от 6 до 20 тысяч рублей.