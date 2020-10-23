Галкин восхитил подписчиков снимком Орбакайте после ее возвращения в Россию

Москва, 23 октября. Шоумен Максим Галкин опубликовал новые снимки певицы Кристины Орбакайте в Instagram. Подписчики артиста восхитились фотографиями исполнительницы и отметили ее сходство с Примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой.

На снимках, опубликованных Галкиным, Орбакайте, которая недавно вернулась в Москву, оставив мужа в США, позирует в шляпе и в кейпе на ступеньках замка звездной матери и ее супруга в деревне Грязь. Образ певицы дополняют массивные ботинки с желтыми шнурками.

"Вчера после спектакля приехала Кристина Орбакайте на стиле. Сфотал красотку", — подписал фото супруг Примадонны.

Также Галкин поинтересовался у подписчиков, на каком из двух фото дочь его жены получилась лучше. Пользователи Instagram высоко оценили оба снимка Орбакайте.

"Супер красотка!"; "Я вас люблю всякую, оба фото супер!"; "Красивая у вас дочка!"; "Мэри Поппинс"; "Как на Аллу стала похожа!" — написали в комментариях.

Сама Орбакайте тоже иногда делится в соцсетях интересными кадрами. Например, ранее она показала свою известную мать в образе "рыжей бестии" в молодости.