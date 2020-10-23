Рустам Солнцев рассказал, как сделал из проекта "Дом-2" шоу

Санкт-Петербург, 23 октября. Шоумен, экс-участник телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев на пресс-конференции интернет-издания "Народные новости" и медиагруппы "Патриот" рассказал, как сломал концепцию "телестройки" и сделал другой проект, об этом сообщает корреспондент ФАН.

"С каждым годом я убеждаюсь, что на "Доме-2", кроме нас "15-ти, клевых", никого больше и не случилось. Участники сейчас годами торчат в эфире проекта. Я был там всего четыре года, если сравнивать с теми, кто сидел там по восемь и девять лет, то это сравнительно не долго", — рассказал Рустам Солнцев.

Как признался шоумен, некоторых участников он сам приводил на проект. К примеру, Марина Африкантова, с которой Солнцев познакомился в Америке, оказалась на "Доме-2" с подачи Рустама.

"Она там пробыла восемь лет. Недавно ушла. Дай бог, чтобы она как-то проявлялась, но что-то мне подсказывает, что это ограничиться исключительно соцсетями", — отметил звезда "телестройки".

Рустам Солнцев назвал и самых ярких, по его мнению, участников. Ими оказались Алена Водонаева, Степа Меньшиков.

"Они до сих пор являются символами проекта. Анастасия Дашко, хоть она и немного ушла в тень, из-за того, что попала в места не столь отдаленные, остается очень крутой", — добавил Солнцев.

Действительно успешными шоумен считает тех, кто создавал в рамках проекта нечто новое и интересное. А также настоящие герои это те, кто остается на плаву шоу-бизнеса до сих пор. Не умолчал Солнцев и о своей роли на телепроекте.