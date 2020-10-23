Эпидемиолог допустил, что дети передают COVID-19 меньше взрослых

Период, в который дети могут заразить коронавирусной инфекцией окружающих, меньше, чем в той же ситуации у взрослых. Такую возможность допустил российский эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский в беседе с ФАН.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что предположение, согласно которому школьники являются активными разносчиками коронавируса, не подтвердилось. Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян объяснил, на чем основан этот вывод.

"В одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что не дети заражают пожилых, а пожилые — детей", — сказал Тотолян в комментарии РИА Новости.

Ученый пояснил, что главными "входными воротами" в организм для вируса является рецептор ACE2. Его представленность в клетках увеличивается с возрастом. Это значит, что у детей она минимальна, а у взрослых, особенно пожилых, максимальна.

Российский эпидемиолог и инфекционист, академик РАН Вадим Покровский в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал это предположение. Специалист указал на особенность COVID-19 у детей и допустил, что дети передают COVID-19 меньше взрослых, если говорить о временном промежутке.

"Распространяют вирус и взрослые, и дети. Но так как клинические формы у детей менее выражены, период, в который они передают вирус, меньше", — сказал Вадим Покровский.

Если же говорить о представленности рецепторов, благодаря которым вирус может проникнуть в организм, то здесь трудно сказать, о каких именно возрастных группах идет речь, добавил ученый.

"ВОЗ рекомендует считать детьми людей до 21 года. Поэтому, конечно, сложно связывать с количеством рецепторов. Все в той или иной мере принимают участие [в распространении заболевания], индивидуальные колебания очень большие. Поэтому меры предосторожности надо соблюдать независимо от возраста", — добавил Покровский.

Согласно статистике, соотношение заболевших детей и заболевших взрослых за все время распространения COVID-19 не изменилось, констатировал эксперт.

"Больных среди детей меньше. Связано ли это только с рецептором? Думаю, что нет. Будем дальше изучать. Думаю, что много факторов здесь влияет", — подытожил Вадим Покровский.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 17 340 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в стране подтверждены 1 480 646 случаев заболевания COVID-19.