Солнцев отреагировал на скандал с изменами в семье Тарзана и Королевой сайт

Санкт-Петербург, 23 октября. Блогер и звезда телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев прокомментировал скандал, который разгорелся в семье певицы Наташи Королевой и ее супруга, стриптизера Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан. Своим мнением на этот счет он поделился эфире, организованном изданием "Народные новости" и Медиагруппой "Патриот".

В семье Королевой и Тарзана разгорелся громкий скандал. Как оказалось, стриптизер не хранит верность супруге. Он даже опубликовал признание в изменах жене и заявил, что его якобы чем-то "накачали" две девушки, одной из которых оказалась малоизвестная актриса Анастасия Шульженко. Тарзан привел дам в квартиру в тот момент, когда его супруга отсутствовала.

"Знаете, это может быть кому-то и странно, но я его совершенно не осуждаю. Чем еще ему заниматься в 50 лет?! Судя по всему, он трахается как пес. Ну, не с желтыми же тюльпанами тусить и хвосты заносить своей жене. Он и о себе должен подумать. О том, что его век, как мужского андрогенного здоровья, тоже короток. Он в какой-то момент вообще перестанет женщин хотеть. Для меня было удивительно, что он вступает с женщинами до сих пор, в свои тревожные годы в связь", — делится своим мнением Рустам Солнцев.

Недавно Наташа Королева предупредила звезд о череде скандалов на ТВ. Певица заявила, что ее семья была «растоптана» организаторами скандальных телепередач.