Ученые вычислили точную дату окончания пандемии коронавируса в России

Москва, 23 октября. Точную дату окончания пандемии коронавирусной инфекции в России рассчитали специалисты Центра мониторинга биологических рисков. По их оценке, ситуация стабилизируется 16 декабря 2021 года, сообщает URA.RU.

Исследователи при анализе основывались на особенностях распространения коронавируса, его мутации, а также на успехи медиков в области лечения COVID-19 и разработку новых вакцин. По их мнению, через два месяца Россию вновь настигнет очередная волна коронавируса.

Максимальный суточный прирост достигнет показателя в 24 тысячи пациентов, после чего наступит спад заболеваемости. Количество летальных исходов за остаток 2020 года и 2021 год составит 52 тысячи человек.