Россию просят спасти украинских ветеранов, которых не лечат от COVID-19

Россию просят спасти украинских ветеранов, которых не только не лечат от COVID-19, но даже не планируют прививать от коронавирусной инфекции. Киев не делает ничего, чтобы спасти украинских граждан от заражения коронавирусом, демонстративно отказываясь от российской вакцины. В самой отчаянной ситуации оказались пожилые граждане страны, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на Украине, рассказал ФАН эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян.

По словам Манукяна, с просьбой привлечь внимание к этой отчаянной ситуации к нему обратилась Елена Бережная, мать экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Бережной, несколько лет назад трагически погибшей в автокатастрофе. Елена Бережная, которая возглавляет Институт правовой политики и информационной защиты, прислала открытое письмо с просьбой к России в качестве гуманитарной акции предоставить вакцину от коронавирусной инфекции ветеранам, проживающим на Украине.

Письмо адресовано президенту РФ Владимиру Путину, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и премьеру Михаилу Мишустину.

В письме говорится о нестерпимой ситуации с правами человека на Украине, о притеснении ветеранских организаций, о неуважении к героям войны, о безразличии к здоровью всех граждан.

"Помимо всего прочего, проводимые в стране реформы привели к обнищанию пенсионеров, особенно остро негативные последствия этих реформ ощущают ветераны, — говорится в письме. — Пандемия COVID-19 усугубила это положение. Нет смысла говорить, сколь неэффективна борьба с пандемией на Украине. К тому же, в нарушение всех международных норм права, временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин категорично указала (фактически приказала. — Прим. ФАН) министру здравоохранения Украины Максиму Степанову не покупать российскую вакцину от COVID-19. Между тем каждый гражданин Украины вправе самостоятельно выбирать способы защиты собственной жизни и здоровья".

В связи с этим институт, возглавляемый Бережной, просит Россию в качестве гуманитарной акции предоставить бесплатно российскую вакцину от COVID-19 для граждан Украины — ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий и инвалидов.

"В настоящее время их на Украине насчитывается 9105 человек. В живых — только один Герой Советского Союза", — говорится в письме.

Елена Бережная сообщает, что институт готов предоставить все гарантии доставки вакцины и ее квалифицированного использования (сканы письма прилагаются).

Комментируя эту инициативу украинских общественников, Вадим Манукян отметил, что он горячо поддерживает просьбу Елены Бережной сделать все для спасения украинских ветеранов, о которых киевские власти не желают заботиться.

"Эти люди защищали нашу общую Родину в 1941–1945 годах, а сейчас украинские власти их в полном смысле слова бросили на произвол судьбы, — отметил эксперт комиссии по СМИ ОП РФ в комментарии Федеральному агентству новостей. — На мой взгляд, помочь украинским ветеранам в вакцинации от COVID-19 и тем самым продлить их безопасную жизнь — наш общий долг. В год 75-летия Великой Победы такой гуманитарный акт со стороны нашей страны будет очень важен. В целом, оцениваю обращение Елены Бережной как эффективный формат того, что принято называть общественной дипломатией".

Народная дипломатия между гражданами наших стран сегодня особенна важна для защиты простых людей, живущих на Украине, на фоне деструктивной политики Киева по отношению к России, говорит собеседник ФАН.

"Хотя официальный диалог между Киевом и Москвой в настоящий момент практически сведен на нет, по народным каналам можно добиваться решения многих проблем, важных для двух наших братских народов", — говорит Вадим Манукян.

Ситуация по коронавирусной инфекции на Украине крайне неблагоприятная. При примерно 42-миллионном населении там зарегистрировано более 330 тысяч случаев заражения COVID-19, в том числе 7517 — за последние сутки. Скончалось 6164 человека с подтвержденным диагнозом, в том числе 121 — за последние сутки.

Как отмечает депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко, требование представителя США к украинскому Минздраву отказаться от российской вакцины от COVID-19 выглядит просто позорно: крупнейшее формально независимое европейское государство строит свою политику в области здравоохранения, руководствуясь окриками из Вашингтона. Онищенко напомнил, что Украина, которая в советское время отличалась высоким уровнем медицины, в прошлом году показала взрывной рост заболеваемости корью, хотя эпидемию можно было спокойно купировать при помощи российской противокоревой вакцины.

При этом, предупреждает Онищенко, на территории Украины у самых границ России действуют американские военные лаборатории, которые с высокой долей вероятности могут заниматься вопросами, касающимися биологического оружия. На эту нетерпимую ситуацию обращает внимание и российский сенатор Ольга Ковитиди.

На 23 октября в мире зарегистрировано почти 42 миллиона заболевших COVID-19, скончались 1,14 млн пациентов с подтвержденным диагнозом.