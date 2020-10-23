Переболевшая COVID-19 женщина описала непроходящие последствия коронавируса

Лондон, 23 октября. Коронавирус далеко не всегда проходит бесследно. Переболевшие еще долго могут испытывать неприятные симптомы. Об этом сообщает британское издание The Mirror.

32-летняя британка Тони Фрэнком заразилась коронавирусом еще в апреле. Из-за тяжелой формы заболевания она семь недель провела в реанимации. Но после выписки у нее появились необычные симптомы, которые до сих пор дают о себе знать.

Так, женщина продолжает ощущать странные запахи, страдает из-за поражения легких, проблем с сердцем, хронической усталости и астмы. Из-за этого ей периодически приходится ложиться в больницу.

"Я постоянно задыхаюсь, не раз уже заболевала легочными инфекциями и ложилась в больницу. COVID-19 — это дьявол", — рассказала пациентка.

Как поясняет издание, Фрэнком относится к группе страдающих от так называемого долгого COVID-19. Этот термин официально признан Национальной службой здравоохранения Великобритании и используется для обозначения длительных тяжелых последствий заболевания.