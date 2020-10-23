Украинские СМИ отметили помощь РФ для Донбасса в борьбе с COVID-19

Киев, 23 октября. Киев упрекнули за отсутствие помощи для Донбасса в борьбе с COVID-19, тогда как Россия отправит в регион гуманитарную помощь, об этом сообщает украинское издание "Корреспондент".

Как пишет автор материала Егор Гринев, Киев отгораживается от ЛДНР колючей проволокой и называет Россию "страной-агрессором", хотя именно Москва направляет в Донбасс лекарства, тесты, средства защиты, дезинфекторы, ИВЛ, кислородные концентраторы и пульсоксиметры.

"Украина до сих пор держит Донбасс в блокаде, не выплачивает жителям соцвыплаты и уже долгое время не впускает украинцев из Донбасса на подконтрольную территорию", — отмечает журналист.

Фактически Украина бросила соотечественников, а поддерживает их другая страна, сообщает издание. Кроме того, Россия готова поставлять не только Донбассу, но и Киеву вакцину от коронавируса, но Украина такую помощь принимать не хочет и витает в облаках в ожидании западного препарата.