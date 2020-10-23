Раскрыты подробности смертельного ДТП двух грузовиков под Тверью

Тверь, 23 октября. Сотрудники ГИБДД прокомментировали смертельное ДТП с участием водителя грузовика в Тверской области.

По данным правоохранительных органов, авария произошла на 203-м километра трассы М-10, сообщает «Московский комсомолец».

Водитель большого грузовика Volvo около 20.20 ехал в сторону Лихославля. В какой-то момент он не справился с управлением, тяжелую машину понесло на бетонное ограждение. От удара Volvo «кинуло» на грузовик-тягач Scania R420. Водитель первой машины погиб сразу. Второй участник ДТП был госпитализирован.

В результате аварии дорога была заблокирована не только покореженными машинами, но и бревнами, которые высыпались из кузова одного из грузовиков.