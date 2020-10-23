Молодая Лариса Гузеева поразила подписчиков своей красотой на архивном фото

Москва, 23 октября. Актриса театра и кино Лариса Гузеева поразила поклонников в Instagram архивной фотографией, на которой она изображена вместе с партнером по фильму "Жестокий романс" Никитой Михалковым.

После окончания театрального института Гузеева получила роль в фильме Эльдара Рязанова по пьесе Александра Островского "Бесприданница". Партнером по фильму актрисы, делающей первые шаги в мире кино, стал Никита Сергеевич — опытный и известный артист.

На днях Михалков отпраздновал юбилей — именитому режиссеру исполнилось 75 лет. Поздравить артиста поспешила и Гузеева.

"С ДР, Никита Сергеевич. Благодарю судьбу", — написала 61-летняя артистка.

Публикацию знаменитость сопроводила архивным кадром из фильма Рязанова. Именно "Жестокий романс" открыл советскому зрителю Гузееву, и она приобрела невероятную популярность. На снимке звезда в образе Ларисы Дмитриевны задумчиво стоит в саду, а рядом с ней, преклонив голову, герой сюжета Сергей Паратов.

Интернет-пользователи, увидев редкий кадр, пришли в восторг. Подписчики были поражены естественной красотой молодой актрисы.

"Вы в этом кино просто обворожительна! Супер! И Никита тоже! Не надоедает смотреть"; "Потрясающая пара, как вы играли! Не надо было слов, глаза говорили все... Ларисины — голубые бездонные, Никитины — карие, бархатные, масляные... С днем рождения, Никита Сергеевич. Долгих лет, новых проектов", — написали фанаты под публикацией.

Ранее Лариса Гузеева обрушилась с критикой на женщин, которые в погоне за красотой делают невероятные манипуляции со своей внешностью, что потом их невозможно узнать, пишет РИАМО. Звезда предупредила мужчин, на что может идти прекрасный пол ради изумительной внешности.