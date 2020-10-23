Госдума отложила вопрос о выплатах по советским вкладам

Москва, 23 октября. Госдума приняла решение отложить вопрос о выплатах по советским вкладам. Как пояснил замминистра финансов Алексей Моисеев, выплаты рассматриваются как «добрая воля» государства по отношению к гражданам. Об этом пишет KP.Ru.

Россиянам раскрыли судьбу выплат по советским вкладам. По словам Моисеева, оставшиеся суммы на советских сберкнижках "не являются долгом" государства.

"Вопреки расхожему мнению государство эти деньги не конфисковывало", — указал Моисеев.

Замминистра финансов пояснил, что в 1990-е года произошла потеря их потребительской стоимости. Государство проявляет добрую волю, пытаясь вернуть хотя бы часть вкладов, добавил он.

Суммарный объем вкладов в ценах 1991 года составлял 355 миллиардов рублей, на сегодняшний день сумма составляет 48 триллионов рублей с учетом нынешних цен.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы РФ обратили внимание правительства на необходимость выплаты компенсации по советским вкладам. Они указали на необходимость восстановить и защитить сбережения россиян, которые были помещены ими во вклады в Сбербанк до 20 июня 1991 года.

Ранее "Царьград" писал, что у Сбербанка есть возможность вернуть советские вклады в гораздо большем объеме, чем это закреплено законодательно.