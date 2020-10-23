Спасенные моряки из Крыма рассказали об ужасах плена в Нигерии

После прибытия в Крым русские моряки — симферополец и двое севастопольцев, проявившие силу и стойкость в пиратском плену, — раскрыли подробности своего пленения и поведали о нечеловеческих условиях содержания. Подробнее — в материале корреспондента ФАН.

В Симферополь освобожденные моряки прибыли вечером 22 октября. Их в аэропорту встречали представители властей Крыма, родные и близкие.

Захватчики были в шоке от стойкости русских людей

"Там сумасшествие творится. Революция, каждый день людей убивают. Человеческая жизнь там ничего не стоит на самом деле. Нас захватили ночью пираты. Просто вооруженные люди зашли на корабль и… Мы спали, нас захватили и сразу же на быстрых катерах отвезли в Нигерию. Просто через нейтральные воды нас перекинули", — рассказал Вячеслав Сечин.

"Мы не хотели вас убивать, только лишь ранить, потому что вы оказали сопротивление", — цитирует слова похитителей Алексей Перфильев. — Они сами этого не ожидали, что ребята с голым торсом на автоматы попрут. Мы сами от себя этого не ожидали. Все было очень быстро, темп, ситуация такая. Адреналин… получил ранение. Меня забрали".

"Нам прислали фельдшера, там даже не врач он был, скорее всего, что какой-то фельдшер либо человек, который разбирается в ранениях. Он сделал капельницу, перевязку, промыл, ну а дальше сами. У меня был спирт, пузырек мне дали и перекись водорода. Мне товарищи помогали, чистили, потом уже сам".

По словам Перфильева, в плену происходили страшные ситуации и то, что они выжили, — это чудо.

"Помимо расстрелов. Помимо вот этой постоянной угрозы жизни, физической, да и моральной тоже. У каждого были такие ситуации, что были просто на грани. Вот жизнь и смерть", — добавил он.

"Если дождь идет — мы воду пьем с крыши. Если нет, то без воды", — вспоминает Вячеслав Сечин.

"В лодке жили. 17 или 18 суток. Представляете? Лодка метров семь, баркас, и там 17 человек. Едят, спят, умываются. Круглые сутки", — добавил Алексей Перфильев.

Как говорит Сечин, все трое крымчан поддерживали друг друга как могли, старались держаться просто в дичайших условиях — захватчики сами были в шоке от такой стойкости русских людей.

Судовладелец умывает руки?

В отношении судовладельца у моряков остались серьезные вопросы после произошедшего. На вопрос корреспондента ФАН о выкупе моряки ответили следующее:

"Большие вопросы, большие. Нам объяснили, что они заплатили за нас первый взнос, но агента арестовали вместе с деньгами. Потом они якобы собирали второй выкуп, потом третий выкуп… но я лично сомневаюсь. Первый выкуп, скорее всего, был. Но они так сделали, что этот выкуп с агентом был арестован. И естественно, они потом уже, наверное, посмотрели на это дело и решили деньги не давать — кормили завтраками этими. Завтра, завтра, завтра. И потом уже месяца три прошло. Уже потом сказали: "Давайте кто сколько сможет собирать", — рассказывает Валентин Нечай.

Операция по освобождению

"Пираты сказали позвонить домой семьям, что компания официально отказалась их выкупать и чтобы жены забирали своих мужей. Поэтому я обратилась к Сергею Валерьевичу Аксенову — и вот вы видите результат, крымчан не бросает. И кроме крымчан, помогли еще неграм и украинцам. Он всем помог. И конечно же, бизнесмены российские помогли организовать. Низкий поклон всем", — рассказала журналистам супруга Валентина Нечая о ходе операции по вызволению моряков.

Алексей Перфильев также поблагодарил главу Крыма за помощь в их освобождении и выразил благодарность всем, кто стоял за этой операцией. А работа была проделана просто колоссальная — в операции по спасению русских моряков из плена были задействованы МИД России, власти Нигерии и Экваториальной Гвинеи, Институт защиты прав человека в РФ, а также ряд частных структур и бизнесмены.

"Там компания долбилась больше четырех месяцев, всякие переговоры, туда-сюда… А здесь… всем остальным, кто участвовал, низкий поклон за практически второй день рождения — вытащили нас. Потому что нас уже хотели… уже все, в расход, потому что мы уже как невостребованный материал. Компания отказалась, денег нет — что с нами делать?" — делится переживаниями Алексей Перфильев.

В первую очередь, говорят моряки, хочется увидеть детей, побыть с семьями. Кто-то из моряков не был дома год, а по словам Перфильева, он вообще отсутствовал полтора года.

"Это не только пираты, тут еще смешались и COVID, ограничения и потом плен. Хочется увидеть родных. Ну а дальше — здравствуй, Жизнь!" — добавил Алексей.

На вопрос, не страшно ли морякам снова выйти в море, они ответили вполне предсказуемо:

"Это наша работа", — заявил Вячеслав Сечин.

"Ну что ж нам теперь, бояться их, что ли? С ними надо бороться! Бороться серьезно и жестко. Это бандиты, и они не заслуживают… Это Зло. Зло должно быть наказано. Они ломают людей, ломают жизни. Не только моряка, но и целых семей. Это зло, с которым надо бороться", — поддержал товарища Алексей Перфильев.

В плену моряки содержались в палаточном лагере в джунглях. Он постоянно переезжал с места на место. Их отказывались кормить, не давали воду, применяли физическое насилие.

Напомним, россиян, входивших в экипажи торговых судов, захватили в плен пираты 9 мая 2020 года. Электромеханика Алексея Перфильева похитили с борта судна "Рио Митонг", стоявшего на рейде порта Малабо под флагом Коморских островов. Старший механик Валентин Нечай и механик Вячеслав Сечин были захвачены на судне "Джибло", принадлежащем правительству Экваториальной Гвинеи.

Много месяцев похитители требовали выкуп, но постоянно что-то шло не так. Благодаря слаженной работе многих структур России крымчан удалось вызволить и вернуть на родину. Спасательная операция завершилась 6 октября. 22 октября они прибыли домой.