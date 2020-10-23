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Депутат Рады объяснил, почему РФ не позволит создать базы НАТО на Украине

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Депутат Рады объяснил, почему РФ не позволит создать базы НАТО на Украине

Киев, 23 октября. Создание баз НАТО на Украине может обернуться полномасштабным наступлением России на эту территорию. Запад сильно недооценивает решительность РФ в этом вопросе. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Олег Волошин.

Расширение НАТО и создание баз какой-либо страны на территории Украины может иметь катастрофические последствия. Волошин отметил, что Россия крайне восприимчива к агрессивной политике Запада.

"Если британская база реально появится под Николаевом. Давайте даже не будем это представлять…", — заявил украинский депутат

По его словам, военный блок плохо себе представляет, насколько решительно РФ может отреагировать на размещение баз у своих границ.

"Соответственно, скорее Россия начнет превентивную войну, реальную уже – большую, полноценную против Украины, чем позволит западным военным объектам быть размещенными на нашей территории", — полагает Волошин.

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