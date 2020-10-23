Юрист пояснил, что грозит блогеру Mellstroy за избиение модели Ефремовой



Публичные унижения и избиения в прямом эфире, который учиняют известные блогеры в погоне за известностью — один из отвратительнейших признаков нашего времени. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьев.

Ранее издание "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в отношении видеоблогера Андрея Бурима, использующего псевдоним Mellstroy, заведено уголовное дело по статье "Побои". Молодой человек прославился тем, что проводил прямые трансляции (стримы) с вечеринок в своей московской квартире, на которые приглашал моделей и представительниц сферы эскорт-услуг, которые за деньги позволяли Буриму унижать и оскорблять себя.

19 октября Mellstroy одну такую девушку избил, схватив ее за шею и ударив несколько раз головой об стол прямо во время своего стрима. Потерпевшая написала заявление в полицию, и теперь ее обидчику грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. В настоящий момент находится под подпиской о невыезде.

"Действительно, у следственных органов есть заявление от этой то ли модели, то ли блогера Алены Ефремовой, — сказал Соловьев. — Чем она занимается на самом деле, в общем-то, не так уж и важно в контексте разбираемого нами вопроса — важно то, что она девушка и потерпевшая".

Юрист признался, что посмотрел то самое видео с избиением Ефремовой, и заявил, что статья 116 Уголовного кодекса РФ "там налицо".

"На этих кадрах видно, как абсолютно без всякой причины, из хулиганских побуждений, сопровождая все это нецензурной бранью, этот гражданин нанес девушке побои, — заметил эксперт. — Побои — это физическое воздействие, причиняющее боль человеку без нанесения серьезных ему телесных повреждений. В конкретном случае мы видим, что у модели разбито лицо и, возможно, имеется сотрясение мозга".

Собеседник ФАН подчеркнул, что, хотя у Ефремовой и не будет тяжелых последствий для здоровья от нанесенного ей телесного ущерба, но во время проведения того самого стрима с Mellstroy она чувствовала и боль, и сильное унижение.

"Достаточно сказать лишь то, что эту трансляцию смотрели в прямом эфире 70 тысяч человек, — заявил Соловьев. — Вообще, есть информация, что он всем своим приглашенным "звездам" платит — как раз за оскорбления и пинки, которым те подвергаются. Но одно дело, когда ты получаешь деньги за то, что тебя публично унижают, и совсем другое, когда тебя за деньги бьют. Ну и тут, по всей видимости, нервы у девушки не выдержали — думаю, это случилось тогда, когда она посмотрела на себя в зеркале и увидела свои разбитые губы".

Юрист заметил, что после скандала с Ефремовой активизировались и другие жертвы Бурима — однако им еще потребуется собрать доказательства об издевательствах над собой, в то время как Mellstroy уже наверняка поудалял весь шок-контент со своего канала.

"Крайне сложно давать моральную оценку тому, что он делает, — признался эксперт. — Абсолютно циничный признак нашего времени — известность любой ценой. Бурим играл на самых низменных и отвратительных чувствах своих зрителей — и вот этот слизняк доигрался. Его затянула бесовщина: если раньше ему было достаточно обычных оскорблений, то теперь он начал заниматься рукоприкладством, что логично закончилось уголовным делом".

Собеседник ФАН убежден, что Mellstroy нужно обязательно назначить судебно-психиатрическую экспертизу — ведь то, чем он занимается, человек "со здоровой головой" явно делать не станет.