Тотьмянина показала, как разбила голову об лед на соревнованиях в США

Москва, 23 октября. Заслуженная российская фигуристка Татьяна Тотьмянина показала, как разбила голову об лед во время соревнований в США. Пугающий архивный ролик спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.

Трагедия произошла в 2004 году во время Гран-при Skate America в Питтсбурге. Выполняя поддержку, партнер Тотьмяниной Максим Маринин не удержал фигуристку, и она рухнула с двухметровой высоты, сильно ударившись головой об лед. В соцсети спортсменка выложила страшные кадры, на которых видно, как именно все произошло.

"Что нас не убивает, делает сильнее?" — написала Тотьмянина.

Поклонников фигуристки ужаснуло архивное видео. Пользователи Instagram поразились силе духа спортсменки, которая смогла встать на ноги после тяжелой травмы.

"Я смотрела это выступление! Сердце замерло и, кажется перестало биться! До сих пор страшно видеть!"; "Как это страшно смотреть! Но каждый раз восхищаюсь вами!"; "Я аж вскрикнула. Будьте здоровы, Татьяна!" — написали в комментариях фанаты.

После травмы Тотьмянина выписалась из госпиталя через две недели и вскоре смогла вернуться к тренировкам. Но это далеко не единственное испытание, которое пришлось перенести спортсменке — фигуристка пережила операцию из-за новообразований в желчном пузыре.