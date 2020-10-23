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Сбивший под Вологдой троих детей машинист пытался остановить состав

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Сбивший под Вологдой троих детей машинист пытался остановить состав

Вологда, 23 октября. Машиниста, который управлял поездом, сбившим насмерть трех подростков в Вологодской области на станции Вохтога, допросили, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Мужчина сообщил, что во время движения заметил троих подростков, стоящих на переходе. В этот же момент он подал звуковой и световой сигналы и применил экстренное торможение. Состав в этот момент двигался на скорости менее 90 км/час. Несмотря на все принятые меры, избежать столкновения не удалось. Сейчас правоохранители выясняют в том числе и причины, по которым стоящие прямо на путях дети не отбежали в сторону и не отреагировали на сигналы машиниста поезда.

Напомним, Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося, сообщили корреспонденту ФАН в пресс-службе ведомства. Как проинформировали в СК РФ, трагедия произошла утром 23 октября, на путях были две девочки 14-летнего возраста и 15-летний парень.

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