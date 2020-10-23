Настя Ивлеева раскрыла секрет счастливого брака с Элджеем

Москва, 23 октября. Блогер Настя Ивлеева откровенно рассказала в Instagram о своем замужестве. Девушка призналась, что быть счастливой в браке с рэпером Элджеем ей помогает несколько правил.

Ивлеева редко говорит о личной жизни и особо не публикует в соцсетях счастливые фотографии с мужем. Некоторые обеспокоенные фанаты переживают, что пара рассталась, однако в отношениях супругов тишь да гладь.

Долгая разлука для супругов – уже привычное явление. Более того, отношения Ивлеевой и Элджея начались, по словам знаменитости, когда у нее были съемки популярного шоу о путешествиях "Орел и решка".

"Мы научились жить, скучать, поскольку мы два достаточно простых человека — мы не ограничиваем друг друга. Знаете, как многие пары — туда не ходи, это не делай. У нас такого нет. Но нет и такого, что парень идет куда-то и девок клеит", — раскрыла секрет счастливого брака с рэпером 29-летняя ведущая.

Она добавила, что в отношениях многое зависит от доверия. Если человека любишь и доверяешь ему, то долгую разлуку легко пережить, считает Ивлеева.

Звезда также отметила, что для счастливых отношений не нужно быть собственником, необходимо следить за собой, быть самодостаточным, не ограничивать свободу другого и не "выносить" мозг, указала слова блогера "Вечерняя Москва".