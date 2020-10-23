Microsoft отбирает права на торговый знак Minecraft у российской компании

Москва, 23 октября. Суд по интеллектуальным правам зарегистрировал иск американской корпорации Microsoft и шведской Mojang Synergies AB, разработчика популярной игры Minecraft, к ООО "Сити", правообладателю торговой марки Minecraft на территории России.

В исковом заявлении утверждается, что российская компания зарегистрировала торговую марку еще в 2014 году, но так ее и не использовала. К участию в деле привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Microsoft требует прекратить защиту товарного знака Minecraft в отношении всех товаров 25-го класса (предметы одежды) и всех услуг 41-го класса (искусство, образование, развлечения) Международного классификатора товаров и услуг (МКТУ). Оказание аналогичных услуг на территории России без разрешения "Сити" под принадлежащим ей брендом по закону является нарушением прав.

Истцы решили воспользоваться нормой статьи 1486 Гражданского кодекса, позволяющей прекращать охрану товарного знака из-за его длительного неиспользования. На стороне ответчика тот факт, что регистрация товарного знака произведена более трех лет назад, за пределами срока исковой давности, и раньше это никого не беспокоило. Притом что реестр сведений о регистрации входит в перечень открытых данных реестра прав Роспатента.

ООО "Сити" вправе представить в суд доказательства использования торговой марки Minecraft в своей деятельности, будь то производство товаров или передача неисключительных прав на использование другим производителям. В ходе спора будет верным поиск ответчиком фактов уже начавшегося использования Microsoft торговой марки Minecraft на российском рынке услуг по 41-му классу МКТУ.

Ответчик, ООО "Сити", зарегистрирован в Екатеринбурге, а его единственным владельцем является кипрская "Язь водка компани лимитед".

Microsoft приобрела Mojang в 2014 году за 2,5 млрд долларов и сейчас является обладателем исключительных прав на мультиплатформенную игру Minecraft, включая использование ее названия.