Эксперт рассказал, как связаны газета «Коммерсант» и закон о банкротстве

Санкт-Петербург, 22 октября. На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» обсудили закон о банкротстве. Председатель Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих, арбитражный управляющий Михаил Василега раскритиковал данный законопроект и объяснил, как с этим связана газета «Коммерсант».

"Что для государства важно? Это легко понять, если рассмотреть, за что управляющего государство наказывает. Например, если управляющий в чьих-то интересах неправильно действовал, то суд его просто отстранит и поставит другого управляющего. А если управляющий публикацию не дал, просрочил два раза на день, то его могут лишить права на профессию. Поэтому государству не важно, как управляющий соберет необходимую финансовую часть и рассчитается с кредиторами, ему важно, чтобы управляющий четко исполнял предписания закона о банкротстве, которые являются нелогичными и неразумными", – заявил Михаил Василега.

Эксперт объяснил, что в задачи арбитражного управляющего входит подача публикаций о заседаниях и судебных актах в письменном виде на страницах «Коммерсанта».

"У нас одни расходы в газете «Коммерсант» превышают иногда вознаграждение управляющего. Поэтому и возникает вопрос, что государству важнее — результат действий управляющего, либо чтобы публикация была написана?" — высказался специалист.

По словам Михаила Василеги, новый закон о банкротстве содержит пункт, обязывающий арбитражного управляющего делать публикации в «Коммерсанте».