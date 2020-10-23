Названы сроки появления цифрового рубля в России

Москва, 23 октября. Спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков назвал возможные сроки появления цифрового рубля в стране. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Пескова, цифровой рубль может появиться в России через несколько лет, но при условии если начать работу над этим уже сейчас.

"Если начать к этому двигаться прямо сейчас, я бы сказал, что от трех до семи лет", — сказал Дмитрий Песков.

Он также прокомментировал возможность России выбиться в мировые лидеры в сфере развития цифрового рубля. С точки зрения Пескова, такой сценарий навряд ли будет реализован, но Москва и не нуждается в этом. Об этом пишет "Вечерняя Москва".

"Риск с точки зрения финансов настолько большой, что, мне кажется, стратегия "быстрый второй" гораздо эффективнее, чем попытки стать первыми", — объяснил эксперт.

С его точки зрения, для того, чтобы быть лидеров в этой сфере, необходимо было начать работать над цифровым рублем еще четыре года назад.

Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган ранее рассказал, какое влияние окажет цифровой рубль на курсы валют, и кому это может быть выгодно.