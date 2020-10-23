Уроки риторики, труда и экономики признаны россиянами самыми важными

Москва, 23 октября. Социальное исследование показало, что современная российская школа, по мнению граждан, лучше всего справляется с развитием памяти. А вот с практическими навыками и критическим мышлением следует поработать активнее. Опрос 1600 россиян из всех округов России проведен специалистами сервиса по поиску работы Superjob.

Более половины опрошенных (51%) уверены, что за последнее десятилетие школьное образование в России стало хуже, так как понизилась квалификация педагогов. Вместе с тем многие придерживаются противоположной точки зрения, ведь качество образования улучшается даже технически: постоянно появляется новая техника, во время учебного процесса используются современные технологии.

Большинство респондентов убеждены в необходимости уроков риторики или коммуникации (14%), труда или домоводства (11%), экономики (9%), этики (8%). Нужными дисциплинами опрошенные назвали психологию, логику, ОБЖ, толерантность, компьютерную грамотность, профориентацию и основы оказания первой медпомощи. И всего 2% считают тайм-менеджмент необходимым для изучения.