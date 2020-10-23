Коронавирус 23 октября: главные события в России

В России за минувшие сутки выявили более 17 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Что сказал о введении ограничений по COVID-19 президент РФ Владимир Путин и как будут начислять выплаты медикам в 2021 году — в материале ФАН.

За сутки в России зарегистрировали 17 340 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в стране подтверждены 1 480 646 случаев заболевания COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

Скончались за сутки 283 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Общее число летальных случаев по стране — 25 525.

Выздоровели за сутки 11 263 человека. За все время эпидемии в стране от коронавирусной инфекции излечился 1 119 251 пациент.

В России не планируют вводить жесткие ограничения

Необходимости возвращаться к ограничительным мерам по коронавирусу, которые действовали весной, в России нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном заседании международного клуба «Валдай».

«В целом ситуация такова, что на сегодняшний день нет необходимости возвращаться, во всяком случае, у нас, к таким ограничительным методам, как это было весной этого года. Например, когда мы отправили людей в оплачиваемый отпуск и закрыли целые предприятия. Нет такой необходимости», — сказал глава государства.

По его словам, ситуация складывается так в том числе и потому, что отечественная медицина работает достаточно эффективно. Сейчас созданы резервы коечного фонда, появились лекарства и протоколы лечения.

«Медики наши уже понимают и знают, что и как нужно делать. Уверенность пришла в том, что мы можем справиться с этими проблемами», — сказал Владимир Путин.

СМИ сообщили о новом механизме выплат медикам

В 2021 году правительство продолжит финансировать доплаты врачам, борющимся с COVID-19, однако начислять средства медикам будут по новому механизму. Об этом сообщила газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник в Кабмине РФ. По данным издания, начисления будут производить Минтруд а и Минздрав на базе одного из внебюджетных фондов. Как сообщает газета, в правительстве считают, что новый новый механизм выплат позволит избежать конфликтов между властями и получателями денежных средств в будущем.

Как COVID-19 передается от взрослых к детям

Предположение, что активными разносчиками коронавируса являются школьники, не подтвердилось. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян. По его словам, именно взрослые заражают детей, а не наоборот.

Ученый напомнил, что изначально предполагалось, будто дети переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, и, соответственно, от них заражаются пожилые.

«В одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что наоборот: не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей», — сказал Тотолян.

Вирус размножается в организме человека только в том случае, если ему удалось проникнуть в клетки, пояснил ученый. «Главным входом» для вируса является рецептор ACE2 — его представленность в организме увеличивается с возрастом. У детей она минимальна.